L’Eredità, Massimiliano sbanca tutto. Caos in studio: “Stai per svenire?”

Grande gioia ieri sera per la vittoria di Massimiliano che ha vinto il montepremi finale portandosi a casa una grande vittoria personale.

Ieri sera è andata in onda sempre alle 18:45 su Rai Uno un’altra puntata del game show più seguito nel pomeriggio, “L’Eredità”. Il campione indiscusso ormai da diverse sere è Massimiliano che con grande energia si sta rivelando un ottimo concorrente da battere per i nuovi arrivati,

Solo pochi giorni fa era stato duramente criticato per aver sbagliato al triello la combinazione vincente (“palma”, “fronte”, “coda”, “ribelle” ed “erba”) che non gli ha fatto guadagnare il montepremi da 110mila euro. Molte le polemiche del pubblico a casa che gli ha contesto la facilità della riposta finale, “cuore”.

In molti però si sono dovuti ricredere ieri per la sua vittoria fenomenale e per ciò che è accaduto successivamente in puntata.

Il campione è fuori controllo, Insinna preoccupato

Massimiliano ieri prima ha tracciato alla Ghigliottina i concorrenti Paolo e Andrea, e poi si è battuto per il montepremi finale al Triello. Anche stavolta è partito con un bottino di 110mila euro, ma poi ribassato a 6.875 mila euro in gettoni d’oro.

Stavolta le parole da accoppiare sono “Acqua”, “Bianco”, “Marilyn”, “Filato” e “Diamante”. Massimiliano ci pensa un attimo e poi spiega che per lui la parola mancante è “Zucchero”. La parola è giusta e lui vince il montepremi tanto agognato, una vittoria che non si vedeva da un po’ in studio tanto che il concorrente non ha potuto non alzare le mani al cielo e ringraziare per il risultato.

Flavio Insinna è rimasto molto colpito dal suo gesto ed ha esclamato molto preoccupato: “Vuoi acqua e zucchero che stai per svenire?”. Hanno fatto anche il loro ingresso le professoresse Sara e Ginevra per brindare alla vittoria tanto voluta e sperata da tutti.