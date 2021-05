Stefania Orlando: la scelta clamorosa che nessuno si aspettava dopo il GF Vip 5

Stefania Orlando. La nota conduttrice televisiva ha concluso nei mesi scorsi, con grande soddisfazione, la sua avventura al GF Vip 5. Dove la rivedremo prossimamente?

Stefania Orlando è stata per lungo tempo uno dei volti più gettonati e riconoscibili della tv di Stato. L’abbimo vista giovanissima nelle vesti di valletta dello storico programma di Rai Uno “Scommettiamo che…?”, presentato da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

Lei stessa si è poi cimentata nella conduzione, prendendo il timone di numerose trasmissioni di successo e seguitissime dal pubblico per diverse stagioni: da “I fatti vostri” e “Il lotto alle otto” a “Unomattina in famiglia”.

Ultimamente c’è stato un passaggio a Mediaset. Stefania Orlando, infatti, è stata una delle concorrenti più agguerrite del reality show “Grande Fratello Vip 5“. Il suo percorso è stato esemplare, tanto da riuscire ad arrivare alla puntata finale, salendo addirittura sul podio e aggiudicandosi un ottimo terzo posto alle spalle solo di Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi (poi effettivo vincitore).

Arriva adesso una scelta clamorosa da parte della presentatrice. Di cosa si tratta?

Stefania Orlando: il nuovo progetto della presentatrice

Il vincitore del “Grande Fratello Vip 5″, Tommaso Zorzi, non è stato con la mani in mano dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia. Sta per concludere la sua esperienza come opinionista de “L’Isola dei Famosi”, è ospite fisso al “Maurizio Costanzo show”, è il conduttore de “I Punto Z” e sta per approdare sul canale Discovery.

Anche Stefania Orlando, non è da meno e, dopo il breve passaggio a Mediaset, ha deciso di tornare a “casa”. Ebbene si, il nuovo entusiasmante progetto che la vedrà coinvolta si svolgerà proprio sulle reti Rai.

Carlo Conti (reduce dall’ultima puntata di “Top 10”) l’ha scelta come nuova straordinaria protagonista di “Tale e quale show”. Il programma, com’è noto, si basa sulla sfida di personaggi famosi che imiteranno artisti del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei loro brani più conosciuti.

Stefania Orlando ha dato prova nel tempo di avere tutte le carte in regola per partecipare. Dotata di talenti poliedrici, infatti, il canto risulta tra questi. La stagione televisiva attuale è agli sgoccioli ma i motori sono già caldi pensando alla prossima che avrà avvio nei mesi autunnali.