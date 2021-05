Natalija Ilic, Lady Milinkovic-Savic: la dottoressa che incanta i follower – FOTO

Natalija Ilic, la sexy fidanzata di Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio non la smette di pubblicare scatti bellissimi per la gioia dei suoi fan su Instagram

Di nazionalità serba come il suo compagno, il famoso calciatore in forze alla Lazio Milinkovic-Savic, Natalija Ilic è ormai altrettanto nota ai fan biancocelesti e non solo. La bella influencer non ha nulla da invidiare alle altre Wags e inoltre non ha bisogno di scoprirsi tanto per urlare al mondo la sua incantevole bellezza. Nell’ultima foto pubblicata sul proprio profilo Instagram si mostra infatti con un abitino verde che le mette in risalto il generoso lato a. Natalija porta i capelli lunghi sciolti che le cadono morbidi sulle spalle fino all’altezza del seno.

A risaltare è soprattutto il viso dai dolci lineamenti, le labbra carnose e gli occhi azzurro ghiaccio. Tra i commenti ricevuti dalla bellezza serba c’è quello del suo Sergej, che mette tante faccine innamorate, provocando di sicuro invidia nei follower della sua fidanzata.

Natalija Ilic, la foto che ha lasciato i fan a bocca aperta

