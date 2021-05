“A Ruota Libera” la Fialdini ferma la trasmissione: “Non andrà in onda”

Oggi la puntata del programma salta e cambia nuovamente la scaletta del palinsesto Rai: il motivo del forfait.

Siamo alle battute finali del programma di Rai 1 “Da noi…a ruota libera” ma sembra ci sia un’inconvenienza ogni domenica nelle ultime settimane. Il 23 maggio in scaletta ci sarebbe dovuto essere come ospite molto atteso Christian De Sica, un’intervista per ripercorrere la sua carriera e la vita privata.

I fatti drammatici accaduti a Stresa e la morte di 14 persone hanno però dirottato la puntata verso l’aggiornamento dei fatti di cronaca in tempo reale.

Anche oggi il programma condotto da Francesca Fialdini subirà uno stop, come da lei annunciato ieri in una story di Instagram. Nuovo cambio di programma dello show che tornerà nuovamente per la sua battuta finale domenica 6 giugno sempre alla stessa ora per i saluti finali.

La Fialdini non va in onda, si passa ai saluti in diretta domenica prossima

“Ci sentiamo sabato su Radio2 e domenica prossima per un gran finale di stagione”. Questo il messaggio lanciato da Francesca su Instagram in una foto che la ritrae all’interno dello studio di registrazione. Un annuncio a sorpresa che ha rattristato non pochi follower della conduttrice che però ha anche spiegato il motivo della sospensione.

Oggi “Da noi…a ruota libera” non andrà in onda per un motivo stavolta molto felice, ovvero lascerà il posto alle 63° edizione dello “Zecchino D’Oro” condotto da Carlo Conti direttamente dall’Antoniano di Bologna e da Mara Venier invece in collegamento Mara Venier da Roma. Lo spettacolo canoro andrà nel pomeriggio subito dopo “Domenica In” a partire dalle 17.20 circa.

Francesca Fialdini si prende una pausa meritata dunque ma lo fa stavolta senza un motivo allarmante come quello accaduto settimana scorsa. I fan di Rai 1 avranno modo comunque di poter trascorrere un pomeriggio piacevole in vista del gran finale programmato per il 6 giugno.