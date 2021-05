“Sei un essere speciale”, Alessia Marcuzzi fa strage di cuori: in costume alza la temperatura – FOTO

Fine settimana di relax per la conduttrice che si trova al mare con la famiglia, tintarella ma anche volontaria per un progetto speciale.

Con la famiglia Alessia Marcuzzi si trova a Palmarola per trascorrere un fine settimana speciale lontano dalla tv e dalla vita lavorativa.

Non è lì però solo per divertimento, è anche testimonial attiva della campagna di sensibilizzazione per la pulizia delle spiagge portata avanti da Worldrise con il progetto #cleanthebeauty di LUCE. La vediamo mentre con la figlia Mia pulisce la spiaggia e mostra la raccolta di plastica che hanno fatto solo dopo poche ore di lavoro.

Da sempre Alessia ci mette la faccia e si rimbocca le maniche per queste iniziative ambientaliste, un esempio che fa la differenza e che può smuovere con la sua visibilità molte persone a fare lo stesso.

Alessia Marcuzzi è una sirena in costume, quanta femminilità in uno scatto

A Palmarola in questi giorni la bella Alessia non ha esitato un attimo ad approfittarne di un bel giro in barca per prendere la prima tintarella dell’anno. Nelle sue stories di Instagram la vediamo sfoggiare un costume della linea Ele Collection di un bel color bruciato che ben si abbina alla sua folta chioma leonina.

La foto postata poche ore fa la ritrae a cavalcioni sul muretto bianco della casa dove sono alloggiati a Sabaudia. Lei ride con le cosce leggermente accavallate e strette al petto. Mostra le gambe chilometriche e le forme toniche e magnifiche di chi non dimostra affatto la sua età.

I fan si sbizzarriscono nei commenti più calorosi: “Incredibile, il corpo di una 20enne 👏”, Sei un essere speciale”. Tanti i like per lei, anche da parte di amici dello spettacolo come Paolo Stella, Csaba dalla Zorza e Roberta Marchisio.