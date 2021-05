Elisabetta Gregoraci, all’improvviso un bacino sul collo: l’uomo è una sorpresa – FOTO

La showgirl ha sorpreso i fan ieri sera assieme ad un amico mentre si approcciava in atteggiamenti intimi, lei sempre bellissima come non mai.

Primo fine settimana all’insegna del puro relax al mare per Elisabetta Gregoraci che si trova assieme al figlio Nathan Falco a Forte dei Marmi per un momento madre-figlio da passare in spensieratezza.

Ieri l’ex gieffina si è mostrata in spiaggia durante le varie attività ludiche con il figlio, prima la costruzione di un bel vulcano sulla spiaggia, poi il pranzo succulento in spiaggia e le varie passeggiate sul bagnasciuga. Divina in bikini Elisabetta ha conquistato moltissimi fan all’ascolto che ne hanno ammirato ancora una volta la femminilità prorompente.

La serata è stata chiusa in bellezza al Twiga Beach Club dove oltre a Nathan erano presenti anche altri cari amici. Lei in alcune Instagram stories si è anche mostrata in atteggiamenti molto intimi con un uomo, un caro amico che nessuno si aspettava. Capiamo di chi si tratta.

Elisabetta Gregoraci, la regina incontrastata di Forte dei Marmi: il bacio spiazza tutti

