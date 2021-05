Amadeus e Giovanna Civitillo fanno innamorare l’intero Instagram, con una foto in cui compaiono insieme e felici.

Il noto conduttore televisivo Amadeus e la fantastica showgirl e ballerina italiana Giovanna Civitillo hanno pubblicato uno scatto di coppia sul loro seguitissimo profilo Instagram, che conta ad oggi più di 422.000 followers.

Nella didascalia dell’immagine hanno scritto: “Voglia di pizza…” E subito dopo hanno proseguito con: “Esaudita“.

La descrizione è perfetta per la foto caricata, in quanto vengono immortalati sorridenti e felici, con in mano una teglia di pizza di diversi gusti.

Il presentatore indossa una camicia bluette, mentre sua moglie è vestita con una t-shirt ed un leggerissimo giacchetto bianco e nero: nonostante i loro look siano molto semplici, gli outfit sono piaciuti tantissimo ai fan che hanno visto lo scatto.

Ecco dunque il post più chiacchierato del momento…

Amadeus e Giovanna Civitillo sono l’immagine dell’amore: ecco i commenti di alcuni amici e colleghi…

Circa cinque ore fa la coppia più amata dal pubblico italiano ha pubblicato questo scatto, che ormai è sulla bocca di tutti.

Nello spazio riservato ai commenti, non passano inosservati i messaggi di alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo, ad esempio: la talentuosa cantante Arisa scrive loro: “Ahi ahi che bellini!“; il famoso attore e conduttore televisivo Paolo Conticini gli manda tre emoji raffiguranti delle manine che battendo fanno loro un applauso; lo strabiliante violinista Ruggero Ricci gli invia, infine, una emoticon molto dolce, cioè una faccina innamorata.

Il post ha fatto il giro del web, ottenendo più di 14.000 mi piace e quasi 300 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti a loro e allo splendido amore che li lega.

La storia d’amore di Giovanna e Amadeus ha fatto appassionare tutta Italia: il loro esercito di fan cresce ogni giorno sempre di più!