Nunzia De Girolamo: due principesse a bordo piscina: “Splendenti” – FOTO

Nunzia De Girolamo è una star anche sui social network: ogni suo post ottiene sempre un ottimo riscontro da parte dei followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo è stata sicuramente la rivelazione in televisione di questo 2021. L’ex politica ha condotto un programma molto particolare, intitolato ‘Ciao Maschio’. In ogni puntata, tre personaggi (uomini) venivano intervistati trattando temi diversi e decisamente interessanti. Nonostante l’orario (il programma andava in onda in seconda serata) i numeri conquistati dalla nativa di Benevento sono stati eccezionali.

L’ultima puntata è stata un successo: il programma ha ottenuto il 12,8 % di share televisivo ( un valore pazzesco). Nunzia, nel corso delle ultime settimane, ha iniziato ad inanellare grandi numeri anche sui social network. La 45enne pubblica ogni giorno scatti mozzafiato in cui mostra la sua bellezza e le sue forme esplosive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Georgina Rodriguez, la canotta non copre nulla: décolleté atomico – FOTO

Nunzia De Girolamo, due principesse a bordo piscina: favolose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Victoria De Angelis dei Maneskin, appena sveglia è un capolavoro FOTO

Nunzia riesce ad incantare ogni giorno i suoi followers con fotografie esagerate. Questa volta, però, la bella conduttrice ha deciso di mostrare una parte importante della sua vita privata. La nativa di Benevento, infatti, si sta rilassando a bordo piscina. La classe 1975 sfodera un incredibile outfit estivo, con scollatura generosa.

Dietro di lei c’è la figlioletta: lo scatto è davvero dolcissimo. Il post ha già raccolto più di 3mila likes e 150 commenti. “Camminiamo in punta di piedi verso l’estate? Con la mia principessina. Buon Sabato amici, che fate?”, ha scritto nella didascalia. Le interazioni sono state come al solito tantissime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

La De Girolamo delizia quasi ogni giorno la sua platea di seguaci pubblicando fotografie strepitose in cui indossa dei vestiti intriganti e spettacolari. Con i suoi outfit scosciati, l’ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta mostra le sue gambe da brividi.