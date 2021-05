“Principessa azzurra”, Veronica Gentili splende con i colori del cielo: visione celestiale – FOTO

La conduttrice di “Stasera Italia weekend” Veronica Gentili splende vestita dei colori del cielo nei suoi ultimi due scatti pubblicati sui social network

La versione del fine settimana nonché estiva del programma di Italia 1 “Stasera Italia” è condotto da Veronica Gentili. La bella presentatrice ha pubblicato poche ore fa una doppietta di foto su Instagram in cui si mostra vestita di azzurro e nero con una canotta color del mare e il pantalone scuro. Anche i suoi sandali con il tacco sono celesti. I capelli legati e l’espressione da diva mentre guarda l’obiettivo in una delle due immagini. Nell’altro scatto invece guarda da un’altra parte.

I fan si sono sbizzarriti con i commenti, da chi le scrive: “Sei una principessa azzurra” a chi le dice “Tradirò la finale di Champions solo per vederti stasera in tv”. A quest’ultimo commento la bella Veronica ha risposto affermando: “Questo è vero sentimento”, contenta delle belle parole e del “sacrificio” del suo seguace su Instagram. Ieri sera infatti c’è stata la finalissima di quella che una volta era chiamata Coppa dei Campioni: il Chelsea ha trionfato sul Manchester City per 1-0 nel derby tutto inglese svoltosi a Oporto in Portogallo.

Veronica Gentili, la doppietta di foto da incanto

