La giovane influencer ha fatto strage di cuori con l’ultimo post pubblicato su Instagram, troppo sensuale in bikini mentre prende il sole sul Lago di Garda.

Ha solo 17 anni ma vanta già 2 milioni di follower su Instagram. Alice De Bortoli è diventata popolare grazie alla partecipazione alla terza edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Raidue trasmesso a febbraio 2019.

Da allora la sua è stata una staffetta tutta in salita, attivissima sui social è anche una tra le tiktoker più attive nel panorama nazionale. Beniamina di moltissime giovani come lei, è sempre in prima linea però nel mettere in risalto aspetti anche molto importanti legati all’attualità.

Si differenzia da molte altre sue colleghe influencer per la sensibilità e la delicatezza che ha nel porsi e nell’affrontare tematiche anche molto delicate che spesso sono lasciate in disparte dai giovani della sua età.

