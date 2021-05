Alberto Matano esce allo scoperto: “Una ragazza pazzesca”

Alberto Matano stupisce tutti: insieme a lui sui social una donna, è la sua fidanzata? Per lei parole di ammirazione: “Come farei senza di te?”

Alberto Matano, uno dei conduttori di punta di Rai 1, è una grande rivelazione. Nel corso degli ultimi due anni, il giornalista calabrese ha fatto un salto di qualità non indifferente. Da mezzobusto del tg della rete ammiraglia Rai alla conduzione di uno dei programmi storici di Viale Mazzini.

Cambio di rotta, pur rimanendo sul fronte dell’informazione. Nelle vesti di conduttore Matano ha riscosso da subito successo. Dal punto di vista professionale ma anche estetico. Piace un sacco al pubblico, bello e tenebroso e sono in molti quelli che vorrebbero sapere di più sulla sua vita privata che il conduttore tiene, invece, lontana dai riflettori.

Da tempo ci si chiede se sia o meno impegnato, con grande ammirazione di chi lo segue da casa. Quest’anno gli ascolti de “La vita in diretta” sono stati pazzeschi e hanno superato anche la rivale Barbara D’Urso, cosa mai avvenuta fino a quest’anno.

Un grande lavoro dunque quello di Alberto Matano, davanti e dietro le telecamere, per “costruire” ogni giorno una puntata piena di argomenti interessanti ed il pubblico lo premia alla grande. E per la felicità di tutti quello che lo seguono, il giornalista tramite Instagram ha concesso una rivelazione interessante. Si tratta di una donna.

Alberto Matano ci parla di una donna: “Come farei senza di te?”

Una rivelazione che nessuno mai avrebbe immaginato quella fatta da Alberto Matano. Il giornalista è uscito allo scoperto su Instagram e ha parlato di una donna. La sua fidanzata?

“Siamo in pubblicità. Volevo farvi vedere questa ragazza che è pazzesca, Federica! Come farei senza di te!” ha scritto il conduttore de “La vita in diretta”. Di chi si tratta? Di una delle tate figure che lavorano al suo fianco, rimanendo dietro le quinte.

“Guardate, i nomi degli inviati che io magari potrei dimenticare”, ha aggiunto Matano mostrando un dettaglio della messa in onda e di quello che accade oltre quello che gli spettatori vedono.

Federica, tra le diverse mansioni, si occupa del gobbo che dona le indicazioni al giornalista per i servizi ed i lanci che ci sono da fare. Nessuna fidanzata dunque per Matano ma solo una sua fedele collaboratrice.