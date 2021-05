Fabio Fazio, l’annuncio inaspettato e lo spavento di tutti

Fabio Fazio ha chiuso alla grande, ieri sera, un’ennesima stagione televisiva. Ma c’è forse qualcosa che non sapete su di lui: una notizia che preoccupa

Fabio Fazio, storico conduttore Rai, ha chiuso ieri sera l’ennesima stagione positiva del suo “Che tempo che fa”. La domenica sera ha la sua impronta e anche se il suo programma va in onda su Rai3 è sempre seguitissimo dal pubblico italiano.

Tempo di vacanza dunque per Fabio Fazio ed i suoi che si fermano, come di consueto, per la pausa estiva dopo tanti bei traguardi raggiunti. Tanti gli ospiti presenti in studio o in collegamento nel corso della stagione televisiva che si è chiusa ieri sera, tra i quali anche nomi interazionali come l’attrice Sharon Stone e l’ex presidente degli stati Uniti Barak Obama.

Un talk show pulito e frizzante nello stesso tempo grazie alle incursioni della sua fedele spalla destra, Luciana Littizzetto, senza poi contare gli altri volti stabili come Filippa Lagerback. Ieri sera chiusura con il botto con ospiti d’eccezione come il Ministro della Salute Roberto Speranza, Gianluca Valli, Roberto Mancini e Giusy Ferreri.

Fabio Fazio, l’annuncio in diretta: “Mi devo ..”

Fabio Fazio è molto riservato. Della sua vita privata sappiamo pochissimo, nonostante quella lavorativa, invece, sia sotto i riflettori di tutti. Lo scorso febbraio però, il conduttore ha fatto preoccupare tutto il pubblico che lo segue da anni.

In diretta ha dato una notizia che nessuno si aspettava. L’annuncio inaspettato ha scosso tutti. “Non ci saremo la prossima domenica” ha detto inizialmente, nel corso della puntata, senza dare molte spiegazioni.

Poi insieme alla sua fedele Lucianina ha rivelato che doveva sottoporsi ad un intervento e per questo motivo “Che tempo che fa” si sarebbe fermato per una puntata.

“Devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare qualche giorno, un piccolo incidente del mestiere” ha sottolineato. All’inizio tanta paura per lui ma poi tutto è andato per il meglio. Le sue condizioni di salute sono migliorate e tutto è tornato alla normalità.