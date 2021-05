“Ballando Con le Stelle”: Milly Carlucci sta già lavorando per la nuovissima edizione. I nomi che circolano da tempo sono stupefacenti.

“Ballando con le Stelle” è uno dei programmi più amati della nostra televisione: il talent show va in onda ininterrottamente dal 2005. Milly Carlucci è da sempre il volto dello show targato Rai. Nonostante i numeri non propriamente positivi dell’ultima stagione (Tu si que Vales di Mediaset è stata spesso davanti in termini di share televisivi il sabato sera nell’autunno del 2020), gli amanti della gara di ballo delle coppie formate da maestri e vip di vario genere non vedono l’ora di godersi le nuove puntate.

Da qualche settimana circolano con insistenza rumors alquanto interessanti. Milly Carlucci vuole sicuramente costruire un cast stellare per conquistare maggiormente l’interesse dei telespettatori. I nomi che vengono accostati a “Ballando” sono semplicemente mostruosi: una cantante di fama potrebbe aggiungersi al cast.

Ballando Con le Stelle: la grande cantante nel cast

Tra qualche mese partirà la nuova edizione di “Ballando”: i nomi che circolano, soprattutto in rete, sono davvero tantissimi. Una cosa è certa: la Carlucci metterà su sicuramente un cast mostruoso. L’ultimo nome in ordine di tempo ad essere accostato allo show è quello di Bianca Guaccero. La conduttrice, attrice e cantante italiana non ha mai nascosto l’interesse per l’adattamento italiano di Strictly Come Dancing.

A fare il nome della nativa di Bitonto è stato Stefano Oradei, uno dei più famosi ballerini italiani e storico maestro nel programma guidato da Milly. “Ballare con Bianca Guaccero? Io sono a disposizione”: questa la risposta del ballerino sui social network. Il classe 1983 ha anche chiamato in causa Raimondo Todaro, volto storico di “Ballando”. “Bro (riferendosi a Todaro), ci siamo detti in una diretta che piacerebbe a te ballare con Bianca Guaccero“.

Qualche giorno fa era stato fatto anche il nome di Sara Croce: la splendida modella rilasciò alcune dichiarazioni in cui svelò di amare il noto talent condotto dalla Carlucci: “Sono negata a ballare, e potrebbe essere un’occasione per imparare”.