Tutte le novità sulle redini della prossima edizione del Festival di Sanremo 2022 e sull’inatteso destino di uno dei suoi conduttori.

Eclatanti novità in vista per la prossima edizione del “Festival di Sanremo“. Dopo la strachiacchierata coppia Amadeus – Rosario Fiorello, il palco dell’Ariston si concederà ad una svolta decisiva. Questo cambiamento inaspettato avrebbe a che vedere in maniera diretta con la recente vincita agli “Eurovision” del gruppo rock italiano dei Maneskin.

Ed ancor più in particolare modo all’amore provato nei loro confronti dallo stesso momentaneamente ex conduttore del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2022, la svolta decisiva sulla conduzione: la scelta va molto oltre

Nonostante restino ancora in ballo numerose probabilità che la rete Rai possa rivolgere la sua candidatura verso altri validi conduttori, come il nuovo approdato Alessandro Cattelan, il famigerato Carlo Conti e la beniamina di Gerry: Michelle Hunziker. Non è ancora detta l’ultima parola. Soltanto un dettaglio potrebbe infatti evitare che uno di loro possa definitamente prendere il posto di Amadeus a Sanremo.

Il tutto è contenuto in un estratto delle sue ultime rivelazioni inedite rilasciate in una delle sue più recenti interviste. Le quali metterebbero fortunatamente non poche supposizioni a tacere.

A risvegliare il pubblico assopito che guarda ancora in lontananza al prossimo festival, sarà la notizia inedita riguardante il suo rapporto con i Maneskin. E più precisamente in seguito alla loro partecipazione concessa con affettuosa insistenza da Amadeus nel corso della scorsa edizione. “E’ prematuro parlarne ma non amo dire di no“, ha inizialmente sentenziato in conduttore, per poi lasciarsi andare rivelando ogni dettaglio sul suo futuro.

“Sono orgoglioso come se fossero figli miei“, ha annunciato infatti lo stesso presentatore romagnolo, riferendosi ai Maneskin.

Sanremo 2022, ecco i possibili successori di Amadeus & Fiorello

Dunque, per concludere, pare che dalle ultime affermazioni di Amadeus il conduttore sia al quanto intenzionato a candidarsi, seguendo la scia del tanto apprezzato rock romano e non senza generare clamore nel pubblico, per la futura edizione degli “Eurovision 2022“, lasciando il palco di Sanremo, almeno per una sola annata, agli altri personaggi precedentemente elencati.