Giulia Stabile dice addio ad un suo grande sogno: anche lei piange l’étoile più grande

La vincitrice di "Amici 20" non potrà partecipare ad un evento molto importante che si sarebbe dovuto tenere ad agosto. Il motivo è legato ad una tragica recente scomparsa.

La vittoria al talent “Amici 20” è stata per lei un enorme trampolino di lancio per una carriera tutta in salita. Giulia Stabile ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicata il primo posto tenendo testa anche al fidanzato Sangiovanni già con all’attivo un disco di platino, un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia.

In poche settimane Giulia ha conquistato centinaia di migliaia di fan su Instagram e attualmente conta più di un milione e 400 mila seguaci. Tante le collaborazioni che la giovane ballerina sta portando a casa in queste settimane, inoltre per lei solo tra qualche mese ci sarebbe stato un evento davvero importante che le avrebbe permesso di esibirsi davanti la maestra più grande della danza.

Capiamo di cosa si tratta e perché è saltata questa grande opportunità per la giovane vincitrice di “Amici 2021”.

Sogni infranti per Giulia Stabile, l’evento di Cervia potrebbe essere annullato per sempre

L’evento in questione è il “DID MiMa Summer Edition” che nasce dalla collaborazione tra KlediDance Desenzano, Scuola di Danza a Desenzano del Garda diretta da Silvia Frecchiami assieme al ballerino volto noto di “Amici” Kledi Kadiu, e il Comune di Cervia.

Le lezioni si sarebbero dovute svolgere dal 23 al 26 agosto presso i Magazzini del Sale di Cervia in diverse fasce orarie della giornata con diverse lezioni per allievi principianti, intermedio e avanzato.

Il workshop era stato progettato con varie aule per danza classica, danza moderna e laboratorio coreografico di street jazz. L’insegnante d’eccezione era proprio l’étoile Carla Fracci per la classica che però è recentemente scomparsa mettendo in dubbio proprio la messa in scena di tutto l’evento.

Assieme alla Fracci si sarebbero dovuti essere anche Alessandra Celentano sempre per la danza, Kledi Kadiu e Simone Nolasco per la danza moderna, Marcello Sacchetta per il laboratorio coreografico di street jazz.

Al momento il comune di Cervia non ha ancora comunicato se l’evento sarà annullato oppure convertito in un’occasione di ricordo commemorativo. Ciò che è chiaro però che Giulia Stabile e tutti gli altri giovani partecipanti hanno visto per sempre svanire la possibilità di esibirsi davanti una maestra del calibro di Carla Fracci.