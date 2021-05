“Uomini e Donne”, Giacomo e Martina già in crisi? La risposta sui social

Giacomo e Martina sono già in crisi? La coppia che è uscita da Uomini e Donne solo pochi giorni fa si è separata: l’ex tronista ha spiegato tutto sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c on d I v I s o d a G ia c o m o C z e rn y ( @ g i a c o m o c. ze r n y )

Giacomo Czerny e Martina Grado si sono conosciuti ad Uomini e Donne mesi fa, e la settimana scorsa il tronista ha deciso di sceglierla e di portarla a casa con sé. Il trono di Giacomo è stato senza ombra di dubbio uno dei più amati degli ultimi anni, aveva davanti due possibilità ed entrambe – sia Martina che Carolina – avevano raggiunto tantissimi consensi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Uomini e Donne, Giacomo e Martina si separano: lui spiega tutto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina grado (@martinagradoo)

Giacomo era davvero tanto combattuto, non sapeva chi scegliere e alla fine ha deciso di prendere una decisione perché più aspettava, più la sua confusione aumentava. Così, dopo aver passato due giornate con entrambe, la sua scelta è ricaduta su Martina. Da qui è cominciata la loro vita insieme, hanno trascorso dei giorni bellissimi insieme dove sui social sono apparsi felici e innamorati. Poi si sono separati e questo ha mandato tutto in confusione: i due ragazzi sono stati inondati di messaggi da persone che pensavano si fossero lasciati, invece così non è stato. E a confermarlo è stato Giacomo nelle sue storie di Instagram.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina grado (@martinagradoo)

“Io e Martina ci siamo separati perché abbiamo entrambi delle cose di lavoro da fare” ha spiegato Giacomo. “Io dovrò stare anche per due giorni a Roma, ma non è successo niente, mi stanno arrivando tantissimi messaggi e volevo rassicurarvi. Questa è la normalità“.