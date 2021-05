“Si riesce a vedere dentro”, Belen Rodriguez posa con il pancione ed è record di likes – FOTO

Belen Rodriguez è agli sgoccioli della gravidanza. Lo scatto con il pancione cattura l’attenzione dei fan: “Si riesce a vedere dentro”

Belen Rodriguez sta per entrare nel nono mese di gravidanza, e nel frattempo il suo pancione cresce ogni giorno di più. Alla showgirl argentina, la gestazione sembra donare in particolar modo. I suoi followers, che non si perderebbero per nulla al mondo le sue foto, sono estasiati dalla bellezza e dalla luminosità esibite dalla modella, che sembra davvero non contenere la gioia.

La conduttrice diventerà mamma per la seconda volta, dopo aver avuto il suo primo figlio Santiago dal matrimonio con Stefano De Martino. Anche Antonino Spinalbese, suo compagno da qualche mese, è elettrizzato all’idea di diventare papà. Tramite l’ultimo scatto, l’argentina ha voluto sfoggiare il suo pancione meraviglioso, per la gioia dei fan: il costume non contiene le curve esplosive.

“Si riesce a vedere dentro”, Belen Rodriguez posa con il pancione – FOTO

Con indosso un bikini strepitoso, sui toni del bianco, ed una camicia del medesimo colore, Belen Rodriguez è un vero spettacolo a luci rosse. La showgirl, che sta per entrare nel nono mese di gravidanza, è ormai impaziente di conoscere Luna Marie, frutto dell’amore con l’hair-stylist Antonino Spinalbese. In attesa del lieto evento, la modella si concede dei servizi fotografici che immortalino questo momento di grande gioia.

L’argentina sfoggia con sicurezza ed orgoglio il proprio corpo, che a fronte della maternità ha subito una trasformazione incredibile. I suoi fan, che non vedono l’ora di poter conoscere la piccola, sono rimasti sbalorditi davanti alla visuale. “Si riesce a vedere la bimba dentro” – ha commentato qualcuno, a cui qualcun altro ha fatto eco – “Emblema della femminilità“.

Per la Rodriguez sono già arrivati oltre 120mila “cuoricini”. E’ ormai partito il conto alla rovescia per la nascita della piccola Luna Marie: mamma Belen e papà Antonino non stanno più nella pelle.