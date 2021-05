Federica Pellegrini, finalmente il “lato B”. Panorama stupendo in primo piano. Unica – FOTO

Federica Pellegrini e il panorama stupendo in primo piano. La nuotatrice olimpica, con le sue curve strepitose, sconvolge il popolo del web. Unica!

Atleta pluripremiata e dalla fama mondiale, Federica Pellegrini è una celebrità che l’intero mondo invidia al Bel Paese. La veneta, 33 anni quest’anno, è indubbiamente una delle nuotatrici più longeve della storia italiana. Nella sua carriera, Federica ha infatti partecipato a ben quattro Olimpiadi, segnando record e primati che lei stessa, negli anni successivi, avrebbe poi battuto.

La sua ultima vittoria risale agli Europei di nuoto, che si sono svolti a Budapest tra il 10 e il 23 maggio 2021. La Pellegrini ha portato a casa la medaglia d’argento nei 200 metri sl, riconfermandosi ancora una volta una campionessa indiscussa. Anche sui social, la nuotatrice è ormai divenuta una vera star. I suoi scatti, sempre apprezzatissimi, raccolgono il consenso unanime dei fan. Con l’ultima foto pubblicata, tuttavia, Federica ha voluto decisamente superare se stessa: il lato B è in primo piano ed è una visuale unica.

Federica Pellegrini, finalmente il “lato B”, la visuale è mozzafiato – FOTO

Federica Pellegrini ha voluto salutare il lunedì attraverso uno scatto davvero da brividi. Il pubblico, che pur è abituato alle sue forme invidiabili, non avrebbe mai immaginato che dietro all’atleta di fama mondiale si nascondessero un fascino ed una sensualità sensazionali. Nell’ultima foto, apparsa pochi minuti fa, la nuotatrice dà le spalle agli utenti, intenta a sciogliersi i capelli.

Il suo corpo statuario, valorizzato dal completino sportivo, ne mette in risalto la muscolatura e la disarmante bellezza. Per gli utenti, tuttavia, è impossibile non lasciar cadere l’occhio proprio sul lato B: una visuale che tutto il pubblico ha apprezzato e che non ha mancato di commentare con complimenti anche espliciti.

“Bella anche di schiena“, “Idolo“, “La perfezione“: i fan, estasiati dalla Pellegrini, non hanno dubbi in merito alla sua bellezza. Nel giro di poco tempo, Federica si è già conquistata oltre 5mila likes.