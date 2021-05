Erica Piamonte nella vasca idromassaggio è un turbinio di emozioni. Semplicemente incantevole.

Erica Piamonte ha condiviso con i followers la sua esperienza all’interno della crociera MSC. Giornate dedicate al relax ed al divertimento. Abiti da gala, outfit casual e tante foto in costume, le preferite dai followers. Come questa, scattata pochi giorni fa.

Un bikini molto striminzito (basta guardare lo slip a vita bassa e con microfilo ai lati) ed un triangolo che non nasconde le curve della giovane. Il costume è casualmente abbinato al succo di mela verde, molto amato dall’influencer. Il modello così mini di costume consente di poter ammirare i tatuaggi cosparsi su tutto il corpo.

Con grande dispiacere per l’ex concorrente del GF la vita in crociera sta per concludersi; come appare tra le storie infatti, poche ore fa era al Porto di Civitavecchia e raccontava con tristezza che sarebbe stato il suo ultimo giorno. A parte questo momento nostalgico, Erica ha postato una foto in cui appare più brillante che mai.

Erica Piamonte, vasca idromassaggio ed un costume che non copre tutto

