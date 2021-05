“Formosa” tutta la femminilità di Valentina Ferragni in una FOTO, strepitosa

Valentina Ferragni ha da poco pubblicato un foto che sta facendo molto scalpore, ieri per lei è stata una giornata diversa e spettacolare

Negli ultimi tempi, Valentina Ferragni è al centro del gossip per una serie di motivi. Il primo riguarda il suo presunto litigio con la sorella Chiara, che a quanto pare però è stato smentito. Il secondo riguarda la sua fisicità: non incarna il prototipo da influencer ma ha in ogni caso un corpo meraviglioso.

Le sue forme sono molto discusse e c’è chi le adora. Le foto che pubblica, infatti, fanno il giro del web e la maggior parte dei fan non perdono occasione di lasciare complimenti sotto ai post.

Valentina Ferragni: la FOTO da surfista è clamorosa

Valentina Ferragni è un’influencer seguita da quasi quattro milioni di follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata. Che sia l’allenamento mattutino, il lavoro o una serata in famiglia o con amici.

Sul suo profilo c’è di tutto anche alcuni scatti del suo tempo libero. Ieri, insieme a sua sorella Francesca, ha scoperto un nuovo posto a Milano. Si tratta del Wakeparadise, il mare artificiale che si trova nella città della moda.

Valentina e Francesca hanno trascorso il pomeriggio tra le onde ed hanno imparato a surfare. La foto dell’influencer è diventata virale. Mentre la sorella ha indossato un bikini, lei ha scelto un costume intero ma ad ogni modo chiunque ha potuto ammirare le sue forme.

“Formosa” scrive qualcuno, e poi altri: “Stile e femminilità”. C’è chi non può fare a meno di ammirarla per quello che è: una ragazza acqua e sapone, semplice e naturale.

Tra i commenti anche quello di Chiara, occhi a cuoricino per la sorella. Le due sono più unite che mai e niente e nessuno potrà mettere il bastone tra le ruote.