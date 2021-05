Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne è andato in onda per l’ultima volta Venerdì, ecco quando tornerà

Anche Maria De Filippi va in ferie, dopo la fine di Amici per questa stagione arriva anche la fine per Uomini e Donne. L’ultima puntata è andata in onda venerdì, ma il pubblico è già curioso nel vedere chi sarà presente in studio nella prossima stagione. Da oggi non va più in onda al pomeriggio Uomini e Donne. Lo show va in vacanza. Tornerà nuovamente a settembre e per l’estate invece ci penserà Temptation Island a tenere compagnia ai telespettatori.

Uomini e Donne va in vacanza, subentra Temptation Island

Oggi non andrà in onda Uomini e Donne come di consueto al pomeriggio. La stagione è terminata con l‘ultima puntata venerdì, dove abbiamo visto il Trono Over concludersi con dinamiche importanti fatte di confronti e discussioni. Il programma riprenderà a settembre, e nel frattempo andrà in onda per l’estate Temptation Island con nuovi personaggi tutti non conosciuti nel mondo dello spettacolo. Quindi la classica edizione con il fantastico Filippo Bisciglia. A sostituir invece Uomini e Donne proprio nello orario dalle 14.45 alle 16.00 sono le due nuove soap turche. Mr.Wrong-Lezioni d’amore con l’amatissimo Can Yaman che ci ha lasciato con un finale meraviglioso la serie Daydreamer.

E poi subito dopo Love is in the air, una serie sempre turca con due protagonisti nuovissimi. Nonostante il programma estivo sia ricco e ben fornito. Tra il pubblico aleggia già la curiosità su chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne a partire da settembre. A volte capita che la redazione decida di far salire sul trono ex corteggiatori delle edizioni precedenti. C’è quindi speranza per Carolina Ronca, ex corteggiatrice di Giacomo Czerny, oppure Eugenia Rigotti ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. Queste sono solo alcune ipotesi in realtà, la redazione potrebbe decidere invece di scegliere volti nuovi. Si parla anche tanto di Gemma Galgani, appartenente alle dame del Trono over da ormai molti anni.

Ci sono ipotesi che la vedono non più partecipe al programma. Ma Gianni Sperti smentisce prontamente, sostenendo di vedere la Galgani nel programma almeno per ancora 10 anni. Anche Isabella Ricci tornerà, è molto interessante il dibattito che si è creato tra lei e Gemma. A tornare in studio ci saranno anche Elisabetta, Armando, Luca e Ida.