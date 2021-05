Tragedia sui binari: uomo travolto da un treno merci

Un uomo è morto questa mattina a Bariano, in provincia di Bergamo, dopo essere stato travolto da un treno merci sui binari.

Tragedia sui binari questa mattina a Bariano, in provincia di Bergamo. Intorno alle 7, un uomo è stato investito da un treno merci che transitava lungo la linea ferroviaria tra Romano e Treviglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, di cui non si conosce l’identità. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che si sono occupati degli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Bergamo, travolto e ucciso da un treno merci sui binari: indaga la Polizia

Un uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita questa mattina, lunedì 31 maggio, a Bariano, piccolo comune in provincia di Bergamo.

La vittima, stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, sarebbe stata travolta da un treno merci lungo i binari della linea ferroviaria tra Romano e Treviglio, nella Bassa Bergamasca.

Dopo l’impatto, sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco di Romano e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo, l’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Oltre ai soccorsi, sono sopraggiunti sul posto anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno dato il via alle indagini per risalire alle cause e alla dinamica di quanto avvenuto. Non è ancora chiaro se possa essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario da parte della vittima, circostanza su cui sono ancora in corso le verifiche delle forze dell’ordine.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria che è rimasta bloccata, per consentire le operazioni dei soccorsi e delle forze dell’ordine, per alcune ore. Si registrano, scrive Il Corriere della Sera, ritardi sino a duecento minuti, diversi treni sono stati cancellati, mentre altri hanno subito la deviazione del percorso.