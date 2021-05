Evento rivoluzionario per la Repubblica Popolare Cinese: la nuova decisione governativa è tutta a favore del nucleo familiare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DEO Knowledge (@deoknowledge)

Nuova svolta politica per le coppie della Repubblica Popolare Cinese. L’ultima decisione da parte delle autorità locali è tutta a favore dell’ampliamento del nucleo familiare e arriva a seguito dell’ultima analisi della popolazione. In particolare, il censimento demografico più recente dello Stato dell’Asia orientale rivela un considerevole calo delle nascite: una spia che ha immediatamente allarmato il Paese più popoloso del mondo.

NON PERDERTI ANCHE >>> Ennesimo femminicidio: 33enne uccisa tra le mura domestiche

I dati dell’ultimo censimento demografico in Cina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polihistory (@polihistory)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Gonfiabile esplode e lancia alcuni bambini sui binari del tram. La situazione è grave

Di conseguenza, all’abolizione della controversa “politica del figlio unico” nel 2016 – misura attuata nel 1979 per limitare l’esplosione demografica – è seguito questo lunedì un nuovo traguardo per le famiglie sinofone. Secondo quanto ha precisato l’agenzia ufficiale China New News, il passaggio dalla limitazione da due a tre figli è stato approvato durante una riunione tra gli alti funzionari del Partito comunista, presieduta dal presidente cinese Xi Jinping.

Tra i principali fattori contribuenti al repentino invecchiamento della popolazione in Cina (circa 1,4 miliardi di abitanti) c’è la questione economica; in particolare, il costo dell’istruzione continua a intimorire e scoraggiare molte famiglie cinesi. A confermarlo sono i dati estratti dall’ultimo censimento effettuato nel 2020 e pubblicato all’inizio del mese di maggio. Lo scorso anno il numero delle nascite ha raggiunto il valore più basso dagli anni ’60.

Le nascite sono calate a 12 milioni, pari a circa 1,3 figli per donna. La cifra è davvero esigua se si guarda alla soglia di natalità considerata per garantire l’equilibrio demografico: 2,1. Inoltre, tra il 2010 e il 2020, la popolazione del Medio Regno è aumentata solo del 5,38% (0,53% media annua). Secondo quanto riportano le stime ufficiali, attualmente le persone in età lavorativa – dai 15 ai 59 anni – rappresentano ormai solo il 63,35% della popolazione totale, con una diminuzione di 6,79 punti in 10 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Theo – Travel Photography 🐲 (@theotop___)

Stando a quanto riferiscono i media locali, Pechino è affianco alle famiglie cinesi e promette loro “misure di sostegno” accanto alla neonata politica della natalità.

Fonte BBC