Un gonfiabile per bambini ha preso il volo ed ha sbalzato i piccoli sui binari del tram. La situazione è più grave del previsto.

Sono ore di apprensione in Russia per un incidente che ha visto coinvolto dei bambini. Un gonfiabile all’apparenza innocuo e sicuro per i piccoli che si stavano divertendo ha trasformato un pomeriggio in una tragedia.

Per cause ancora da da definire da parte degli investigatori, forse il forte vento, il gonfiabile è letteralmente esploso sbalzando i bambini sui binari del tram.

La situazione purtroppo non è rassicurante.

Due bambina combattono tra la vita e la morte. Tragedia inspiegabile

La tragedia è avvenuta in Russia, due bambine coinvolte nell’incidente stanno combattendo tra la vita e la morte. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il castello gonfiabile, posto dinanzi ad un centro commerciale, potesse esplodere come un palloncino ed arrivare a 25 mt di altezza.

I bambini che si stavano divertendo a saltellare a destra e sinistra sono stati catapultati sui binari del tram poco distante dal castello gonfiabile.

Il video reperito per le dovute indagini mostra i genitori in uno stato di agitazione e stress che tentavano di afferrare il gonfiabile per riportarlo a terra. I bambini sbalzati per aria hanno più o meno tutti la stessa età, ovvero tre o quattro anni.

Anna e Vika hanno riportato gravi danni, la prima bambina ha una commozione celebrale e una frattura della colonna vertebrale, mentre la seconda ha una frattura al cranio e ferite ai polmoni e all’addome. Le bambine sono ricoverate nel reparto ti terapia intensiva.

La polizia sta indagando sul caso, tra le ipotesi quella più plausibile è una forte volata di vento anche se alcuni testimoni hanno dichiarato di aver sentito uno scoppio, naturale conseguenza di aver pompato troppo il gonfiabile.

Altre persone hanno dichiarato che il gonfiabile non fosse ben ancorato a terra e che non ci fosse alcuna protezione per i bambini intenti a giocare sotto gli occhi vigili dei genitori sotto shock per l’accaduto.