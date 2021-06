Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare un bagnoschiuma naturale fai da te. Ingredienti e rimedi naturali per avere la pelle profumata con lozioni naturali.



Quando pensate alla cura del vostro corpo come primo elemento pensate sicuramente al bagnoschiuma!

In commercio c’è sicuramente un’enorme varietà di scelta. Se, però, andiamo a valutare nello specifico l’azione di ogni singolo bagnoschiuma in commercio possiamo notare come, molti di essi, al loro interno abbiano dei prodotti non naturali e, spesso, chimici che possono andare a irritare le pelli più sensibili.

Spesso questi bagnoschiuma si presentano profumatissimi ma, al loro interno, presentano delle sostanze che applicate sulla cute, a lungo andare, possono andarla a nuocere.

LEGGI ANCHE –>Scrub bicarbonato e limone: come migliorare la salute della vostra pelle!

Come creare un bagnoschiuma fai da te in pochi passaggi

Per fortuna andare a creare un bagnoschiuma fai da te con soli ingredienti naturali è estremamente veloce e semplice. In questo modo potrete scegliere in piena libertà ogni componente del vostro bagnoschiuma personale.

Non dovrete far altro che procurarvi circa 300 ml di acqua, 50 grammi di sapone vegetale in scaglie, un flacone di plastica (per contenere il bagnoschiuma) e qualche goccia di olio essenziale a vostro piacimento per donare un po’ di profumo al vostro composto.

A questo punto versate circa 30 gocce di olio essenziale nell’acqua e iniziate a mescolare con estrema cura. Tra gli oli essenziali potete anche scegliere la calendula, che ha proprietà rilassanti e lenitivi, oppure anche un olio agli agrumi per sfruttare le sue proprietà tonificanti.

Per rendere il vostro sapone ancora più profumato, potete anche optare per l’aggiunta di 30 gocce di olio di mandorla. Dopo aver mescolato con cura questi ingredienti, dovrete sciogliere a bagnomaria il vostro sapone in scaglie e, poi, andarlo a mescolare con il vostro composto, precedentemente ottenuto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Alla fine dovrete aggiungere tutto all’interno del flacone di plastica e, una volta chiuso, dovrete agitare per circa 30 secondi. Il bagnoschiuma fai da te, del tutto naturale, è finalmente pronto e, quindi, potrete fare un bel bagno rigenerante.