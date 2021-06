“Ogni giorno è un regalo” Serena Garitta in bikini incanta tutti – FOTO

Serena Garitta, bellissima in bikini…la foto verso lo specchio riflette la sua immagine deliziando chiunque la guardi.

Di Serena Garitta si apprezza tutto: la simpatia, l’allegria travolgente e la vena ironica. Ciò che non passa inosservato è tuttavia la bellezza e splendida fisicità che sui social appare in qualche scatto, merito delle mise ginniche. Un corpo che non a caso ha suscitato la curiosità di brand rinomati come Swisse che l’ha voluta per promuovere i propri integratori.

Completo rosso, crop top e leggings che lascia intravedere l’addome di Serena. Il post comprende tre foto e in una di questa è in versione Wonder Woman con tanto di bicipite in mostra. Gli scatti hanno fatto impazzire il web, in tanti infatti a complimentarsi con l’ex gieffina per la splendida forma fisica.

Poche ore fa invece la Garitta ha postato una foto in costume, inaugurando la stagione estiva. Quale sarà stata la reazione del web? Andiamo a scoprirlo.

Serena Garitta in bikini è semplicemente stupenda

