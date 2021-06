Elena Morali, con lei è un’estate bollente e sensuale-FOTO

La bella Morali ha condiviso una foto su instagram mentre è seduta sulla scaletta di una piscina con un bikini mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali ha condiviso una foto che lascia senza parole. Appare seduta di spalle su una scaletta della piscina. Indossa un costume interno minuscolo che lascia in bella vista il lato B perfetto. Nella didascalia scrive:“Costiera Amalfitana, è iniziata la mia estate!! Dove vorreste vedermi la prossima volta?”. I commenti sono tantissimi:“Spettacolare”, “Sei un’opera d’arte”, “Un sogno irresistibile”.

LEGGI ANCHE>>>“Una statua” Chiara Nasti celestiale in bikini, prova costume superata – FOTO

Elena Morali sempre più bella su instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Justine Mattera in bikini con un’altra bellezza mozzafiato: coppia di fuoco – FOTO

La Morali è sempre più bella, le sue pose fanno innamorare e a sua eleganza conquista. In uno scatto appare seduta su una sedia particolare da esterno con le gambe incrociate e il seno in vista. Nella didascalia scrive:”Per i miei amici feticisti, oppure per il mio fidanzato che ama le foto con le poppe in vista”. Il suo fidanzato è Luigi Favoloso. I due sono tornati insieme da poco tempo, dopo il caso tanto chiacchierato di lui che è tornato a casa con un’atra bionda. Si trattava di Paola Caruso, ma a quanto pare hanno chiarito è c’è stato solamente un fraintendimento.

Infatti da Barbara D’Urso è stato chiarito che la Caruso si trovava a casa della Morali e di Favoloso per una sorpresa di compleanno per Elena. Le due infatti sono amiche. Tuttavia escono fuori retroscena molto ambigui. Infatti è stata coinvolta un’altra persona, una certa Roxy che si sarebbe presa la colpa sui social sostenendo di essere lei nel video. Lo avrebbe fatto sotto richiesta disperata dell’amica Paola Caruso e di Luigi Favoloso per evitare litigi con Elena Morali. Una vicenda davvero bizzarra che fa acqua da tutte le parti e che sembra studiata appositamente per far parlare di se.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Tanto è vero che a distanza di qualche mese da questa vicenda, la Morali è tornata insieme a Favoloso e sono felici come prima. Nonostante per un periodo lei sia stata single, anche se ha ammesso di aver continuato a sentire Luigi. Ad oggi i due si sono ritrovati e sono molto felici. Speriamo che duri e che non escano nuove rivelazioni. Anche se con Favoloso non si sa mai, anche con la sua ex Nina Moric hanno passato molto tempo dalla D’Urso per chiarire vari aspetti della loro relazione.