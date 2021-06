Federica Pellegrini riesce sempre a conquistare l’interesse dei suoi followers pubblicando fotografie meravigliose: le ultime tre condivise online sono spaziali.

Federica Pellegrini riesce sempre a catalizzare l’attenzione dei suoi followers condividendo fotografie spettacolari. La celebre nuotatrice ama condividere con tutti momenti della sua vita quotidiana e soprattutto della sua sfera privata. Qualche giorno fa, ad esempio, ha svelato ai seguaci di essersi vaccinata, postando anche una foto su Instagram.

La nativa di Mirano riempie inoltre il suo profilo con numerosissime foto in cui è in compagnia del suo splendido cagnolino. La 32enne, poco fa, ha piazzato in rete tre fotografie fenomenali mandando in visibilio tutta la sua platea di ammiratori.

Federica Pellegrini immensa: tre foto da perdere il fiato

