Loredana Lecciso, frecciatina a Romina: “Io e Al Bano? Uniti più che mai”

Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato ancora una volta del suo rapporto con il celebre cantante Al Bano. Non si è lasciata sfuggire una frecciatina all’ex moglie, Romina Power

Al Bano Carrisi ha festeggiato lo scorso 20 Maggio il suo 78° compleanno. Il celebre cantante di Cellino San Marco ha un unico desiderio nel cuore che vorrebbe vedere realizzarsi il più presto possibile, ossia che le donne più importanti della sua vita possano trovare un punto d’incontro e mettere fine a una disputa che si trascina ormai da due decenni.

L’uomo, infatti, è stato sposato con Romina Power (madre di quattro dei suoi figli) dal 1970 per poi separarsi nel 1999, ma con la quale porta avanti una solida carriera musicale. Al Bano ha conosciuto agli inizi degli anni duemila Loredana Lecciso. I due vivono insieme dal 2001 e hanno avuto i figli Jasmine e Albano Jr. (detto Bido).

A quanto pare la Lecciso non ha accolto di buon grado gli auguri pubblici che l’ex moglie ha fatto al suo compagno in occasione del compleanno. In un’intervista ha sottolineato come stanno le cose.

Loredana Lecciso: il rapporto oggi con Al Bano

Romina Power ha scelto una foto particolare per festeggiare i 78 anni dell’ex marito Al Bano: uno scatto in bianco e nero che li ritrae insieme, giovanissimi, mano nella mano. In didascalia ha scritto: “Infiniti Auguri, Albano! Gli anni passano … ma chi li conta?”.

Molti hanno giudicato il gesto una caduta di stile, soprattuto nei confronti dell’attuale compagna del cantante di Cellino San Marco, Loredana Lecciso. L’ex soubrette ha replicato, indirettamente, a suo modo.

In un’intervista rilasciata per il giornale GranHotel ha voluto, infatti, confermare che la relazione con Al Bano procede a gonfie vele e che entrambi si trovano al momento sulla stessa lunghezza d’onda su argomenti fondamentali che riguardano la loro famiglia.

“Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi” – ha detto Loredana Lecciso. Continua: “É un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”.

“Siamo sereni, siamo vivi e in salute” – ha concluso. Chissà se il desiderio di Al Bano di vedere ex moglie e compagna in armonia allo stesso tavolo sarà presto una realtà.