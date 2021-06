La bella Mosetti ha condiviso un video su instagram ed è una visione in un bikini rosa mentre balla

Antonella Mosetti ha condiviso un video tik tok dove balla con indosso un mini bikini rosa che le dona moltissimo. I commenti sono tanti:”Bellissima”, “Antonella come sei bella e sensuale tanto desiderabile ed eccitante”. Altri però non gradiscono questi video della Mosetti che si mette in mostra e scrivono:”Vai a farti una dormita che stai meglio”, “Che schifo questa donna”, “Troppe mosse alla tua età”. La Mosetti è molto provocante con i suoi video e le sue foto non c’è dubbio, ma forse alcuni sono troppo.

Antonella Mosetti sempre più provocante su instagram

La showgirl appare sempre meravigliosa e sensuale sui social. Ama mettere in mostra il suo corpo con balletti sexy su tik tok e foto provocanti su instagram. In molti la amano ma altri la criticano. Alcuni video sono decisamente oltre le righe, come uno in cui muove la lingua a tempo di musica. Forse troppo, nemmeno le ragazzine arrivano a tanto. E infatti i commenti non sono tutti positivi, c’è chi scrive:”Qui sei super ridicola..e ridicoli gli uomini che vi muoiono dietro”.

Lei si giustifica scrivendo:“Rispetta le regole certo, stai in casa, però ad un certo punto, smatti e falli due tik tok”. Quindi siccome si annoia la Mosetti fa questi balletti. Ma il fatto è che le regioni sono aperte adesso e il lockdown non c’è più, eppure lei continua con i video tik tok. Ormai si è appassionata a questo mondo riservato più ai ragazzini. Infatti l’app è stata concepita per ragazzini della fascia tra i 15 anni e 18 anni. Tuttavia l’app ha ben presto conquistato tutte le fasce, specialmente il boom è arrivato con il lockdown.

In molti come la Mosetti, non sapendo più come trascorrere il tempo, hanno deciso di mettersi a fare balletti e video divertenti su tik tok. La Mosetti si definisce addirittura tik toker. Inoltre ha aperto un profilo anche su un’altra app che si chiama Only fans, dove personaggi noti condividono foto sensuali inedite a pagamento per chi si abbona al profilo. Insomma ormai la Mosetti è la donna dei social network.