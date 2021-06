Arisa dopo Amici 20: il rapporto con i suoi allievi tra elogi e tirate d’orecchi

Arisa. La cantante è stata capo di una delle squadre più sfavillanti dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Com’è il suo rapporto oggi con due dei suoi allievi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Grande periodo per Arisa dal punto di vista lavorativo. I primi sei mesi del 2021 hanno regalato alla cantante grandi soddisfazioni. É stata una delle interpreti più gradite durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove si è presentata con il brano Potevi fare di più, scritto appositamente dal cantautore Gigi D’Alessio.

Il suo ultimo singolo, Ortica, composto interamente da lei, ha superato i 2 milioni di visualizzazioni su YouTube e svetta in classifica. Da pochi giorni, il 28 Maggio scorso, è uscito il brano Coro azzurro de Gli Autogol e Dj Matrix che vede la partecipazione della cantante e del rapper Ludwig. La canzone ci accompagnerà per tutta l’estate, composta per tifare e sostenere Nazionale italiana di calcio durante i prossimi campionati Europei.

Arisa è stata anche un volto televisivo di spicco avendo concluso il 15 Maggio la sua avventura come coach nel programma “Amici di Maria De Filippi”. Cosa racconta riguardo due suoi allievi?

Arisa: il rapporto con Tancredi e Raffaele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Il talent show “Amici di Maria De Filippi” ha visto salire sul gradino più alto del podio la ballerina Giulia Stabile. Adesso arriva la vera prova per tutti gli allievi della scuola più famosa d’Italia: quella che riguarda il confronto con il pubblico nella vita reale, non ovattata dalle telecamere di Canale 5.

Leggi anche >>> Nuovo record per i Maneskin, ci riescono per la prima volta in 30 anni

Arisa ripone grande fiducia in due giovanissimi talenti che si sono fatti notare durante l’edizione in cui anche lei è stata protagonista, facendo squadra con Lorella Cuccarini (coach di ballo). La cantante ha parlanto a lungo di Raffaele e Tancredi.

Ha rivelato che gli piacerebbe collaborare con il primo. Ha detto esplicitamente: “Penso che a Raffaele non manchi nulla. Tra l’altro adesso che è tornato a casa si è fatto pure più figo. Scrive bene, canta bene, che gli manca?”.

Leggi anche >>> Rino Gaetano, il ricordo a 40 anni dalla scomparsa: l’incidente, poi la leggenda. Il racconto

Elogi per lui ma una tiratina d’orecchi, invece, arriva all’indirizzo di Tancredi: “Gli avevo chiesto di scrivermi un pezzo ma non mi ca*a molto, devo dire la verità. Lui è come mia sorella, è così, si comportano allo stesso modo, non mi ca*ano. Quindi lo capisco”.

Non c’è nessuna rabbia nelle parole di Arisa, al punto che lei stessa, nelle sue ultime Instagram Stories, ha condiviso la gioia per il nuovo video di Tancredi per il brano Las Vegas.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da t a n c r e d i (@tancred.i)

Ha scritto per lui queste parole: “Sei indipendente, forte, volitivo come mia sorella. Una delle persone che amo di più. Cerca la tua strada, segui il tuo istinto senza riverenze. Io ti amo così come sei”.