“Sei come il vino”, Sabrina Salerno infuoca Portofino: che spettacolo per gli occhi – FOTO

La foto postata poco fa dalla showgirl è ancora una volta incontenibile, il bikini non riesce a contenere il décolleté esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Ha inaugurato la stagione estiva con alcuni giorni di relax prima a Venezia e ora nella sua amata Liguria dove è nata. Sabrina Salerno ha lasciato la sua Mogliano dove vive con la famiglia e ha deciso di concedersi una piccola vacanza con il marito Enrico Monti in giro per la nostra bell’Italia.

Da oltre un anno la cantante è portatrice di un messaggio importante per la promozione del turismo Made in Italy, tanto che in tutte le foto pubblicate finora è presente l’hashtag #restoinitalia, invitando anche tutti i suoi follower a fare lo stesso per rilanciare l’economia finora così martoriata.

Sabrina Salerno illumina il litorale con il suo fascino latino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

“Blue sky in Portofino… ❤️” scrive la Salerno a margine dei tre scatti che la ritraggono sul motoscafo ormeggiato nella baia di Portofino.

Lei è semi sdraiata con indosso una minigonna di jeans, un costume intero rosa fluo con oblò aperto proprio nella scollatura del seno, occhiali scuri a forma squadrata, trucco marcato soprattutto sulle labbra e al collo la sua immancabile collanina con il cornetto rosso.

Sabrina sa come sedurre con poco, gioca a mani basse sfoderando con naturalezza le curve che sono sempre armoniche e procaci nonostante il passare degli anni.

Il focus degli scatti condivisi è ancora una volta il seno florido ed i commenti lasciati a margine dei suoi follower sono un tripudio di meraviglia e stupore condiviso da tutti. Un maschietto però centra il punto: “Sabri sei come er vino: piu tempo passa e piu te fai bbonaaa!!🔝”. 38mila like per lei in pochissime ore.