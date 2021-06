“I Soliti Ignoti”, scintille in studio tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Puntata speciale quella che si è svolta ieri per “I Soliti Ignoti” dove Amadeus ha accolto come ospite vip proprio la moglie instaurando un siparietto divertente tra gag e risate.

Nuova puntata ieri sera per “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” dove Amadeus ha accolto letteralmente a braccia aperte la moglie Giovanna Civitillo. “Noi siamo congiunti, possiamo stare vicini” esordisce il conduttore nel presentarla dopo il suo grande ingresso in studio vestita con uno splendido abito a tubino corto ricoperto di cristalli scuri.

La puntata si giocava ancora per il Centro Astalli, un montepremi che ogni concorrente in gara spera di ottenere per poterlo destinare poi per le varie cause benefiche proposte nel corso delle serate.

Fin da subito moglie e marito iniziano a scherzare in modo bonario, il pubblico apprezza la gag e le battute di spirito che i due si lanciano per stuzzicarsi durante anche per sdrammatizzare le varie fasi del gioco in corso.

“Oggi gioco al buio pure io, non guardo le risposte così non carpisci niente dal mio viso”, spiega serio Amadeus. Lei risponde divertita: “Ma a me puoi aiutare!”. Lui la riprende amorevolmente con un “Fai la concorrente”. Poco dopo però tra i due si scatenano scintille, un commento di lei fa infuriare il padrone di casa.

Amadeus e Giovanna sono insieme dal 2003 e hanno sempre manifestato una forte complicità reciproca, risate e una forte intesa contraddistingue il loro rapporto fin dagli esordi.

La confidenza esce tra i due anche nel corso del gioco. Infatti, ad un certo punto, lui per non aiutarla di fronte all’incertezza della moglie spiega: “Non ti dico a cosa sto pensando…”

Senza pensarci un attimo Giovanna risponde a tono ridendo divertita: “Perché pensi?”. A quel punto il conduttore risulta visibilmente sorpreso: “Ué che dici? Vedete come mi tratta? Immaginate a casa!”. La gag ha ancora una volta fatto sorridere molti, anche a casa. Un amore sconfinato che non riesce ad essere nascosto neppure in diretta tv.

Giovanna arriva al match finale con 77mila euro ma decide di usare tutti gli aiuti e gioca per 30.800 euro che però perde alla fine perché non riesce a indovinare il parente misterioso, ovvero la sorella dell’ignoto numero 7.