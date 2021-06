Tiziano Ferro si mette a nudo in un VIDEO: il ritorno a casa è emozionante

Il cantante dopo più di un anno di pandemia ha fatto finalmente ritorno in Italia, il viaggio di arrivo e l’incontro con la famiglia è stato documentato con un video.

Quest’ultimo anno di pandemia è stato pesante per tutti e ormai si faticava a credere che la situazione potesse migliorare come invece sta accadendo nelle ultime settimane, merito anche delle vaccinazioni e delle misure di sicurezza individuali adottate in questi mesi.

In tanti hanno potuto riabbracciare le loro famiglie e gli amici lontani, una liberazione inaspettata ma per questo ancora più vera e sentita. Tra questi anche il cantante Tiziano Ferro che ieri è tornato in Italia dagli Stati Uniti d’America dopo oltre un anno dalla sua partenza.

Ha pensato bene di filmare ogni momento del viaggio, dalla discesa dall’aereo fino al rientro a casa. Una clip video che ha regalato a tutti i suoi fan che hanno pianto e gioito assieme a lui. Vediamo insieme i momenti più belli del suo rientro e l’incontro con la famiglia.

Tiziano Ferro commuove i fan, il suo arrivo tocca il cuore

Il rientro in Patria non poteva che non essere documentato attraverso una clip e poi condiviso sui social. Tiziano ha fatto commuovere oltre 380mila fan che lo seguono su Instagram.

Nel breve filmato lo vediamo scendere dall’aereo e baciare il suolo italiano che non vedeva da moltissimi mesi dopo la sua partenza per l’America. Il filmato, intitolato “Il ritorno a casa dopo un anno”, prosegue poi con gli abbracci tra il cantautore e le persone a lui più care nella sua nativa Latina.

Ci tiene a specificare nella didascalia del post che “abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose”. Moltissimi i colleghi dello spettacolo che hanno commentato il suo video, tra questi Levante, Alessandra Amoroso, Sandra Milo, Orietta Berti, Valeria Graci e molti altri.