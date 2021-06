Claudio Lippi, un uomo distrutto: “Io fuori da 15 anni, il motivo?…”

Claudio Lippi e la confessione inaspettata sul suo futuro. Amareggiato per quello che accade da tantissimo tempo nei suoi confronti

Claudio Lippi rompe il silenzio dopo tanto tempo e parla della sua assenza in tv. Lo storico presentatore che nella sua lunga carriera ha lavorato tra Rai e Mediaset, vuota il sacco.

Si dice amareggiato per il fatto che da anni non conduce un programma tutto suo. Si era accesa per lui una lucina che, purtroppo, in breve tempo si è spenta e così è arrivata una nuova mazzata.

Anche questa volta per lui è sfumata un’altra importante opportunità televisiva. Ma perché accade tutto questo? È quello che la gente che ama Lippi si chiede. Lui prova a dare una spiegazione.

Claudio Lippi e l’assenza dalla tv: nuova batosta

Claudio Lippi parla della sua esclusione della televisione in una intervista al settimanale Nuovo Tv. Il motivo della sua lunga assenza? Nemmeno lui sa spiegarlo con precisione.

“Da quindici anni non ho un programma tutto mio. Il pubblico, che mi segue sempre con affetto, mi chiede spesso quando torno in tv – ha detto – E io rispondo: Quando mi verranno fatte delle proposte utili per dialogare con la gente comune”.

In molti speravano in un suo ritorno con “Il pranzo è servito”, lo storico programma di Corrado che dal 28 giugno torna su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna.

Lippi la trasmissione l’aveva già condotta dal 1990 al 1992 lavorando anche al fianco di Corrado. Di lui il presentatore non dimenticherà mai i preziosi insegnamenti. Presentarsi in maniera dignitosa, perché, diceva: “chi fa tv è come se entrasse nelle case degli italiani”.

Eppure tutto questo non è bastato per far cadere la scelta su di lui. Lippi non nasconde l’amarezza ma con eleganza e professionalità augura il meglio ad Insinna che definisce “un grande professionista e una persona di straordinaria umanità”.