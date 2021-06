Rosaria Cannavò fa impazzire il web con l’ultimo post appena pubblicato. Dopo l’Isola dei famosi cosa avrà in mente? Scopriamolo insieme

Rosaria Cannavò ha fatto molto parlare di lei dopo la sua partecipazione all‘”Isola dei famosi”. Nonostante però una cerchia di persone l’hanno supportata e seguita in questo percorso, non è riuscita ad arrivare alla finale,

Così la showgirl e ballerina è tornata in Italia, salutando le Honduras e i suoi compagni di viaggio che si stanno godendo gli ultimi giorni sull’Isola. E lei dopo il reality cosa combinerà?

Rosaria Cannavò: post Isola solo social -VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

Anche se non è riuscita a centrare l’obiettivo, Rosaria Cannavò ha comunque avuto un seguito molto importante dopo il reality che non perde occasione di ammirarla e supportarla sui social.

Molto attiva su Instagram, la showgirl condivide con i fan molti scatti e video di alcuni momenti della sua giornata. Interagisce con il pubblico, chiede e dà consigli. L’ultimo post appena pubblica è un filmato dove la donna si mostra naturale e in cerca di un vestito da indossare.

E’ un’esplosione di colori, dall’arancione al bianco, floreale o rosa. Non sa cosa scegliere e per questo chiede aiuto da casa. “Poesia in movimento” scrivere qualcuno sotto al post. Fiori, cuori, baci, per ‘ex naufraga che con la sua bellezza e sensualità fa impazzire chiunque la guardi.

Alla fine ha scelto l’abitino bianco che le mette ancora più in risalto le forme e l’abbronzatura meravigliosa. Gambe e spalle scoperte, capelli sciolti e lo sguardo naturale e unico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

Nelle Honduras ha perso qualche chilo, ma non le sue forme maestose e quella bellezza che la contraddistingue da tutti. Anche sull’isola ha fatto vedere quanto vale ed ha fatto conoscere la vera lei, a qualcuno però non è piaciuta.