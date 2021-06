Rosalinda Cannavò e il video che tutti aspettavano: “A grande richiesta”

Rosalinda Cannavò è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ad oggi sui social è seguitissima e amatissima

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è una delle attrici più amate del mondo della televisione. Ha preso parte a diverse fiction nel corso del tempo, fino a che non ha deciso di stare lontana dagli schermi per un po’ per dedicarsi alla sua vita privata e ai suoi studi. Quando l’è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip non poteva crederci, ma ha deciso di provarci ed è entrata nella casa, senza sapere che la sua vita sarebbe totalmente cambiata con questo reality.

Rosalinda Cannavò e il video fatto insieme alla sua mamma: “A grande richiesta”

Rosalinda nella casa ha conosciuto tantissime persone che ad oggi fanno parte ancora della sua vita, è tornata a farsi chiamare con il suo nome e ha trovato l’amore vero tra le braccia di Andrea Zenga. Ha parlato spesso anche della sua famiglia nella casa, delle sue origini a cui è tanto legata, e sui social sta avendo modo di avvicinare i suoi cari ai suoi fans. Infatti ha deciso di girare un video con la sua mamma, mentre insieme cucinano la pasta e patate che lei cucinava sempre nella casa.

Il video ha ricevuto tantissimi likes e apprezzamenti da parte dei suoi followers che hanno seguito attentamente la ricetta. Tanti complimenti anche per mamma Giusy, che abbiamo visto per la prima volta mentre lei era nella casa e che è diventata amatissima da parte dei followers della figlia.