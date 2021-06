Laura D’Amore, al mare come mamma l’ha fatta. La FOTO è da capogiro

Laura D’Amore è diventata una leggenda. Bellissima, amatissima e seguitissima sui social ci tiene a mostrarsi in tutto il suo splendore ed i fan apprezzano.

La bellissima, intraprendente, sensuale e passionale Laura D’Amore, in poco tempo è diventata la diva del momento. In men che non si dica Instagram non può più fare a meno dell’hostess più apprezzata in Italia.

Bionda, occhi azzurri, labbra carnose, fisico mozzafiato e pure intelligente. Un insieme di cose che piacciono e tengono banco nel difficile mondo delle influencer.

Hostess e modella di brand nazionali ed internazionali, Laura D’Amore ha davanti a se un futuro brillante, la sua carriera è stata costruita tutta sulle sue forze e sulla sua forza d’animo.

Si è laureata con il massimo dei voti in marketing e pubblicità, vola in Polonia per insegnare nella prestigiosa Dante Alighieri, ritorna in Italia ed inizia a lavorare per Alitalia, nel mentre consegue un Master in marketing e pubblicità ed inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo e della moda.

In diretta da Taormina, Laura D’Amore passeggia come mamma l’ha fatta

