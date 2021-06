Anna Tatangelo, il primo bikini della stagione ha il record di like: qualcosa di allucinante – FOTO

Anna Tatangelo ha mandato in delirio i suoi tantissimi follower su Instagram con una doppietta di foto allucinanti: una visione divina

La Tatangelo ha condiviso due foto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi fan. La bella trapper si mostra per la prima volta durante quest’estate con un bikini mozzafiato nero, molto scollato sul seno: i suoi seguaci sono rimasti incantati davanti a questa visione celestiale. La Tatangelo sta giocando al calcio balilla in tenuta da mare mentre si capisce che è in piscina dalla seconda foto in cui c’è una splendida piscina.

Le rose sono le protagoniste in queste foto ma a far balzare il cuore dei suoi follower è proprio lei, il fiore più bello. In evidenza oltre al suo meraviglioso lato a e al suo fisico c’è la pancia scolpita dagli addominali e dal duro lavoro in palestra con i work out che i suoi ammiratori hanno potuto vedere durante lo scorso inverno su Instagram.

Anna Tatangelo, le foto con il bikini nero: uno splendore

