Selvaggia Roma, con il suo ultimo scatto, ha destato la preoccupazione dei fan: la didascalia ha scatenato migliaia di interazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Dal giorno in cui la sua avventura nella casa del “Grande Fratello Vip” si è conclusa, Selvaggia Roma ha visto aumentare considerevolmente il suo seguito social. L’influencer, celebre per aver partecipato a “Temptation Island” in coppia con Francesco Chiofalo, negli ultimi mesi ha definitivamente consacrato la propria notorietà.

Oltre a lavorare come modella, l’ex gieffina coltiva da anni la sua passione per la danza, che le ha permesso di sviluppare un fisico davvero invidiabile. Le sue forme prorompenti, valorizzate dagli outfit accattivanti e dalle pose, non mancano di catturare l’attenzione dei fan. L’ultimo post, tuttavia, ha scatenato in breve tempo una valanga di interazioni: la didascalia di Selvaggia ha preoccupato alcuni utenti, che le hanno immediatamente chiesto spiegazioni.

“Mangia che sei sciupata”, Selvaggia Roma preoccupa i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Nell’ultimo post condiviso tramite Instagram, Selvaggia Roma appare più in forma che mai. La modella, da tanti anni, coltiva la propria passione smisurata per il ballo: passione che, oltre a gratificarla, le permette di sfoggiare un corpo che farebbe invidia a chiunque. Con indosso degli shorts inguinali, la Roma ha voluto dare risalto alle gambe di marmo, valorizzate anche dallo stivale alto, con tanto di tacco. La maglia bianca, caratterizzata da un design morbido, lascia invece solamente immaginare il suo magnifico décolleté.

La didascalia che accompagna la foto, tuttavia, ha scatenato nell’immediato la reazione dei fan. “Nun me fà l’occhi dorci che sto a dieta…“, ha scritto l’ex gieffina, che non si aspettava di certo i numerosi commenti sotto al post. La parola “dieta”, per molti followers, stona visibilmente con il suo fisico tonico e in salute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

“Mangia che sei sciupata“, “Ma quale dieta, sei perfetta“: questi i complimenti degli utenti, i quali ritengono che la Roma non debba in alcun modo cambiare.