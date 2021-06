Andrea Cerioli e l’accoglienza inaspettata di Arianna Cirrincione: il video ha fatto il giro del web in pochi minuti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒏𝒏𝒂 (@ariannacirrincione)

Fin dall’inizio della sua avventura a “L’Isola dei Famosi”, Andrea Cerioli ha manifestato apertamente la mancanza della sua fidanzata Arianna Cirrincione. I due, che si conobbero a “Uomini e Donne” oltre due anni fa, non erano mai stati lontani per un periodo di tempo così lungo. Ieri sera, in occasione della finalissima, Ilary Blasi ha pensato bene di fare una sorpresa al naufrago, che è riuscito ad aggiudicarsi il terzo posto sul podio.

Cerioli, chiamato in spiaggia dalla conduttrice, era entusiasta a causa della sorpresa che gli era stata preannunciata. Tuttavia, al suo arrivo, lo attendeva una concorrente con la quale aveva battibeccato più volte: Daniela Martani. I due, che si stavano punzecchiando aspramente, sono stati però interrotti dall’arrivo di una terza persona, che è corsa ad abbracciare Andrea: si trattava proprio della sua fidanzata Arianna. Cerioli ha trattenuto a stento l’emozione.

NON PERDERTI ANCHE —> Aka7even e la terribile confessione su “Amici”: “Stavo male”

Andrea Cerioli e l’accoglienza inaspettata di Arianna Cirrincione – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒏𝒏𝒂 (@ariannacirrincione)

NON PERDERTI ANCHE —> Carolina Stramare, lo scatto allo specchio: il fisico ogni giorno è più bello – FOTO

Andrea Cerioli, che non si aspettava di certo che Arianna giungesse in Honduras per fargli una sorpresa, è stato colto da una grande emozione. Dopo oltre due mesi di distanza, l’ex tronista ha sicuramente ricevuto il dono più bello da parte degli autori, che non ha mancato di ringraziare. Al termine della finale, la coppia ha raggiunto Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, per concludere in bellezza quest’esperienza fantastica e irripetibile sull’isola.

Poche ore fa, la Cirrincione ha voluto omaggiare nuovamente il suo fidanzato, pubblicando il video del loro incontro in Honduras. Un video connotato da una disarmante semplicità, ma che dimostra chiaramente il profondo sentimento che li lega da più di due anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒏𝒏𝒂 (@ariannacirrincione)

“Mi sei mancato moltissimo“, ha scritto Arianna nella didascalia, palesando ancora una volta il proprio amore a Cerioli. Instagram è imploso di fronte al post: per la coppia sono arrivati ben 371mila likes.