Carolina Stramare, lo scatto allo specchio: il fisico ogni giorno è più bello – FOTO

Carolina Stramare, lo scatto allo specchio: il fisico diventa ogni giorno più bello e i followers non mancano di sottolinearlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

L’ex Miss Italia, eletta reginetta di bellezza nel 2019, appare ogni giorno più bella agli occhi dei suoi numerosi fan. Capelli lunghi corvini, occhi di ghiaccio ed un fisico che non potrebbe essere più perfetto, la modella seduce i suoi followers a colpi di shooting e video che mettono in risalto la sua travolgente bellezza. Proprio ieri, tramite una serie di Instagram stories, la Stramare ha svelato agli utenti il segreto del suo corpo tonico.

In tenuta ginnica, Carolina si è infatti ritagliata del tempo per allenarsi a casa. L’esercizio fisico, per l’ex Miss Italia, sembra essere una costante, e le sue curve ne risentono indiscutibilmente. Questa mattina, la modella ha voluto mostrare ai followers i risultati del suo workout, tramite un video piuttosto particolare in cui si inquadra allo specchio. La visuale è a dir poco spaziale…

NON PERDERTI ANCHE —> Tommaso Zorzi, l’addio straziante e l’annuncio social. Per i fan è troppo

Carolina Stramare, il fisico è ogni giorno più bello – FOTO

Per vederla, vai su Successivo