Alice De Bortoli una visione in rosa, ma lo sguardo è serio cos’è successo?

La bella influencer Alice De Bortoli ha condiviso uno scatto su instagram mostrandosi bella più che mai ma pensierosa

Alice De Bortoli, la biondissima influencer veneta ha condiviso una foto su instagram dove indossa un completino rosa formato da una gonna e una giacchetta che le dona moltissimo. Il suo sguardo però è serio e riflessivo. Infatti nella didascalia scrive:”A ridere c’è il rischio di apparire sciocchi; a piangere c’è il rischio di essere chiamati sentimentali; a esporre le proprie idee ed i proprio sogni c’è il rischio di essere chiamati ingenui. Ad amare c’è il rischio di non essere corrisposti; a vivere c’è il rischio di morire. Ma bisogna correre i rischi, perché il rischio più grande nella vita è proprio non rischiare mai”. Sicuramente alcuni pensieri su cui riflettere e che riflettono la verità.

Alice De Bortoli l’influencer riflessiva

La De Bortoli condivide spesso foto con didascalie molto lunghe con pensieri profondi sulla vita. In un altro post infatti ha parlato di ciò che rappresenta per lei il colore rosso. Ha scritto:”Io che non riesco ad immaginare il mondo senza il colore rosso. Il rosso mi fa sentire viva. E come il sangue che scorre nelle vene, è il cuore che batte ogni volta che mi emoziono. Lo ritrovo anche in una leggenda che amo: quella cinese, del filo rosso. Questo colore è come un giorno felice un giorno di festa, un giorno di spensieratezza. E il colore della passione, dell’amore e dell’eleganza. Se vuoi dare un senso ai tuoi giorni prendi il colore rosso e colorati la vita”.

In altri post la giovane ha dimostrato di essere molto profondo e saggia. Ad esempio ha scritto:”A volte mi chiedo: “Dove finisce un pensiero quando viene dimenticato?”. Per essere così piccola, infatti ha 17 anni è davvero molto riflessiva. E come lei stessa sostiene, forse è nata in un epoca sbagliata. “Sarà dell’epoca sbagliata…non fate caso a me, io vivo la vita a modo mio e continuo a credere che i miei errori, le mie cadute, le delusioni, le botte prese e date mi facciano capire che la vita è proprio questo: poche cose ti fanno felice, tutte le altre ti fanno crescere”.

La giovane è diventata nota al pubblico grazie alla partecipazione al programma, Il collegio. La sua bellezza e simpatia hanno conquistato il pubblico e ad oggi è un’influencer affermata con ben 2 milioni di followers. La De Bortoli è una ragazza energica e disinibita, le piace il suo aspetto fisico e appare sicura di se. Ama la musica e la danza. Indubbiamente ha un futuro nel mondo dello spettacolo.