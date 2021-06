Georgina Rodriguez allo stadio fa sognare tutti: la super modella indossa jeans super aderenti che risaltano il suo didietro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez è una modella di fama internazionale: la compagna di Cristiano Ronaldo è anche seguitissima sui social network. Il suo profilo vanta numeri da capogiro, con ben 24,5 milioni di followers. La classe 1994 è testimonial di diversi brand di caratura mondiale: nel nostro paese è stata scelta da Amadeus come valletta per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Georgina è sullo stadio per assistere dal vivo alla sfida tra il Portogallo del suo amato Cristiano Ronaldo e Israele. Il match è un’amichevole: i lusitani si stanno preparando al meglio per l’imminente Europeo. La ragazza ha scelto di indossare jeans attillati che valorizzano il suo posteriore.

Georgina Rodriguez allo stadio: che panorama

Georgina ha condiviso una serie di fotografie fantastiche in cui è allo stadio per assistere alla partita tra Portogallo e Israele. La compagna di CR7 indossa jeans super aderenti che mettono in risalto il suo panoramico fondoschiena. In una delle quattro foto, la ragazza si alza in piedi e mostra meglio le sue forme.

La bellezza del suo viso è abbacinante mentre i suoi lineamenti e le sue labbra sono praticamente perfette. Il post ha già inanellato 786mila cuoricini e più di 4mila commenti. Gli scatti della super modella infiammano sempre il mondo dei social network e non passano mai inosservate.

La nativa di Buenos Aires, proprio qualche giorno fa, decise di piazzare in rete una foto in cui indossava un bikini sbalorditivo che metteva in evidenza il suo lato A prorompente. La classe 1994, qualche giorno fa, sorprese i tifosi della Juventus dichiarando che il fuoriclasse portoghese resterà a Torino.