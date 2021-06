Giulia De Lellis cavalca l’onda del successo con “Love Island” ma non si dimentica di Instagram: l’ultimo strepitoso look postato dall’influencer

Dopo aver debuttato su Discovery Italia con la prima edizione nella versione italiana del format internazionale che ha spopolato all’estero “Love Island“, Giulia De Lellis cavalca l’onda del successo.

Giunto nel punto massimo proprio nella conduzione del reality, che si prospetta già il fenomeno dell’estate, per il quale è stata scelta proprio lei, che ha iniziato la sua carriera in un programma in cerca di amore,”Uomini e Donne“.

Una decisone che non poteva essere più azzeccata quella di riservarle il ruolo di punta, visto i 5 milioni di followers che totalizza su Instagram e l’affetto che le riservano gli innumerevoli fan.

La chiave di tanta fama sta tuta nella sua semplicità, spontaneità e umiltà che di certo non appartengono a una star del suo calibro, permettendole di farsi sentire vicina al suo pubblico.

Qualità portate anche all’interno di questa speciale esperienza, che sta vivendo pienamente senza dimenticarsi delle sue “origini”. Torna in grande stile su Instagram postando un outfit che esula dal programma, e che ha già conquistato tutti.

Giulia De Lellis, stile e sensualità

Giulia De Lellis non trascura i fan del suo stile esclusivo su Instagram, che mai come nell’ultimo outfit grida la propria originalità. Imprevedibile ed estremamente efficace, unisce capi eterogenei nei modelli e nel mood, tra l’urban e il sexy chic, fondendoli in un risultato irresistibile.

Camicia oversize nella tonalità del verde, sbottonata a tal punto di lasciare scoperta la spalla, dove spunta la spallina del crop top bianco, che si abbina al berretto sportivo e ai sandali con listini ultra eleganti. Per completare l’outfit, in pendant con il capo principe del suo look, seleziona la pochet che conferisce un ulteriore tono chic.

Ispirazione di tendenza per la nostra estate, il look conquista i fan, strepitoso come quelli sfoggiati nelle puntate dell’imperdibile reality.