Paola Di Benedetto, amore al capolinea con Federico Rossi? Gli indizi parlano chiaro

Paola Di Benedetto, amore al capolinea con il cantante Federico Rossi? Gli indizi apparsi sui social parlano chiaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Per tanto tempo sono stati una delle coppie più affiatate ed innamorate del web. Paola Di Benedetto, che in passato ha avuto una relazione anche con Francesco Monte, sembrava aver trovato la felicità assieme al cantante del duo “Benji & Fede”. Il loro amore, che ormai va avanti da oltre due anni, ha conosciuto anche periodi difficili. Lo stesso Federico, poco tempo fa, aveva confessato di aver avuto problemi di alcolismo: problemi che, a detta sua, avrebbe superato solo grazie all’amore di Paola.

Da tempo, tuttavia, la coppia non si mostra più insieme sui social, cosa che ha inevitabilmente insospettito i fan. Come se non bastasse, la modella ha pubblicato degli scatti che non lasciano sicuramente ben sperare: le didascalie sono chiarissime e non fanno che constatare la distanza della coppia.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, amore al capolinea? Gli indizi social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Il primo campanello d’allarme che ha catturato l’attenzione dei followers è proprio l’assenza, ormai da circa un mese, di scatti che ritraggano la coppia insieme, felice come un tempo. Inoltre, l’ultima foto condivisa da Paola Di Benedetto non ha fatto altro che rafforzare i sospetti degli utenti. La modella, in compagnia di Sara Daniele e di Aurora Ramazzotti, è parsa decisamente affranta.

“Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà“, ha scritto la Di Benedetto, citando Ligabue. La didascalia, come è sembrato a molti, sarebbe la prova lampante della rottura con Federico Rossi. Se la notizia fosse confermata, sarebbe senz’altro un duro colpo per i followers: neanche dal profilo del cantante arriva una qualche consolazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi)

Federico, impegnato nella promozione del duetto “Movimento lento“, che lo vede al fianco di Annalisa, non si mostra assieme alla fidanzata da tempo. Che i due si siano definitivamente detti addio?