Un bambino di soli 5 anni è morto in Croazia dopo essere stato dimenticato per ore dal padre all’interno dell’auto, parcheggiata sotto il sole cocente.

È rimasto sotto il sole intrappolato all’interno dell’auto del padre. È morto così questa mattina a Tenin, in Croazia, un bambino di soli 5 anni. Il padre, un militare di 34 anni, stava accompagnando il figlio a scuola, ma dopo aver ricevuto una chiamata di lavoro, è corso in caserma lasciando il bimbo in auto. L’allarme è scattato quando la madre andando a prendere il piccolo all’asilo si è accorta della sua assenza. Il 34enne, rintracciato dalla moglie, è corso subito in auto, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Tragedia questa mattina, mercoledì 9 giugno, a Tenin, citta nella regione di Sebenico, in Croazia. Un bambino di soli 5 anni è stato ritrovato senza vita all’interno dell’auto del padre, dove quest’ultimo lo aveva dimenticato sotto il sole cocente per diverse ore.

Il genitore, un militare delle forze armate croate di 34 anni, stando a quanto riporta la redazione de Il Piccolo, stava accompagnando il figlio presso la scuola materna che il bimbo frequentava, ma, durante il tragitto, ha ricevuto una chiamata di lavoro e si è precipitato in caserma.

A lanciare l’allarme è stata la madre, intorno alle 15, che, recandosi all’asilo, si è accorta dell’assenza del piccolo. Immediatamente la donna ha chiamato il marito, il quale è corso in auto ricordandosi di quanto accaduto. Purtroppo al suo arrivo per il piccolo non c’è stato nulla da fare: è stato possibile solo constatarne il decesso.

Il militare, scrive Il Piccolo, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo dalla polizia che ora si sta occupando delle indagini sul caso, coordinate dalla procura di Tenin.

La drammatica vicenda ha scosso l’intera comunità della cittadina croata, il cui sindaco, Marijo Čačić, ha proclamato una giornata di lutto.