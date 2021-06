Raffinata, elegante, inimitabile, bellissima, Sara Croce è questo e tanto altro. I fan la amano, ogni scatto è una visione.

Sara Croce è sempre più bella, influencer e modella di assoluto successo riesce ad incantare sempre i fan con scatti da sogno.

Sin da piccola è stata appassionata di spettacolo e di moda a tal punto da impegnarsi così tanto per poter lavorare in questi settori. L’influencer è riuscita ad approdare anche in televisione, con non pochi sacrifici, la sua community è composta da 971 mila follower che la seguono con molto interesse.

Sara inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda vincendo il concorso di bellezza Miss Miluna Lombardia, ma la notorietà arriva nel 2019 quando per lo show “Cia Darwin” vestirà i panni di Madre Natura. Attualmente è la Bonas di “Avanti un altro” e per questo ruolo ha sostituito Laura Cremaschi.

Dolce, luminosa, celestiale. Sara Croce è l’innocenza fatta persona

“Che giornata meravigliosa. Venezia è sempre Venezia!”, scrive Sara Croce come didascalia del suo scatto. Ma per quanto Venezia sia una tra le più belle Città italiane nulla è paragonabile alla sua bellezza.

Lo scatto di Sara ha messo tutti d’accordo, la Città passa in secondo piano quando c’è lei. Capelli biondi, occhi verdi, labbra carnose e una raffinatezza che incanta. Sara è una visione celestiale illuminata da un caldo sole quasi estivo.

Senza trucco e senza inganno sfoggia con fierezza il suo viso da ventenne, lo sguardo penetrante è un colpo al cuore per tutti quelli che la amano.

Sara ci tiene molto al suo aspetto che cura solo con tanto sport, infatti per sfoggiare il suo fisico perfetto si allena diverse volte a settimana. Ogni sforzo è ricompensato da una costante approvazione da parte dei fan. Diversi i commenti sotto la sua foto, “bellezza indescrivibile”, scrive qualcuno, “sei una visione” risponde qualche altro.