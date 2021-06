Chiara Biasi, senza t-shirt per uno shooting bollente – FOTO

Chiara Biasi, shooting bollente per l’influencer. Baciata dal sole e senza t-shirt è puro spettacolo. I followers sono senza parole.

Iconica, stilosa…tutto quello che indossa Chiara Biasi fa subito tendenza. I milioni di followers si “affidano” agli outfit dell’influencer per scoprire come essere al TOP per la stagione estiva. La Biasi è molto ambita dai brand di moda proprio per questa capacità di rendere tutto glamour.

Le foto sopra riportate racchiudono perfettamente quanto detto sinora: la Biasi per le vie della città propone una mise estiva composta da pezzi interessanti: minigonna scura che accentua le sue bellissime gambe, t-shirt ed una felpina leggera a maniche lunghe. I capelli sono raccolti, la borsa Valentino da quel tocco in più, ben adattandosi ai sandali oro.

I commenti sono numerosi e tra questi appare una splendida Sandra Milo che commenta “Bellissimi i sandali alla schiava dorati”.