Federica Sciarelli, la vita prima di “Chi l’ha visto?”. Una sorpresa dietro l’altra

Il pubblico la conosce nelle vesti di storica conduttrice di “Chi l’ha visto?“, il programma in onda ogni mercoledì sera su Rai 3, interamente dedicato alla ricerca di persone scomparse. Pochi, tuttavia, sono a conoscenza del passato di Federica Sciarelli, nonché del suo percorso formativo costellato di successi e di riconoscimenti.

Oltre ad essere un’affermata conduttrice, la Sciarelli è scrittrice e giornalista, membro del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. La sua carriera in questo settore inizia ad appena 20 anni, quando riceve una borsa di studio per l’avviamento alla carriera – peraltro, si classificò seconda su ben 10.000 partecipanti -. Negli anni a seguire, il suo percorso lavorativo si arricchì di esperienze e di riconoscimenti che la fecero diventare uno dei volti più apprezzati del settore.

Federica Sciarelli nasce nel 1958 a Roma, da genitori di origini napoletane. Dopo aver vinto una borsa di studio per l’avviamento alla carriera giornalistica, inizierà a lavorare per il TG3, nell’ambito della redazione politica – fu, oltretutto, una delle prime donne ad ottenere questo ruolo -. La Sciarelli ricoprirà in seguito il ruolo di inviata all’interno del tg, per il quale condurrà anche “Primo Piano“, uno spazio di approfondimento trasmesso dal lunedì al venerdì.

A partire dal 2004, la giornalista è al timone di “Chi l’ha visto?“, la trasmissione in onda ogni mercoledì sera su Rai 3, incentrata su casi irrisolti di cronaca e sulla ricerca di persone scomparse. Parallelamente ai propri impegni televisivi, la Sciarelli ha anche lavorato come scrittrice, firmando opere come “Tre bravi ragazzi. Gli assassini del Circeo, i retroscena di un’inchiesta lunga 30 anni“, incentrata sui terribili eventi del massacro del Circeo.

I telespettatori, che seguono con affetto “Chi l’ha visto?”, non avrebbero mai immaginato una simile carriera. Federica Sciarelli vanta di un curriculum decisamente brillante.